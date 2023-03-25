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Талалаев: приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев

Талалаев: приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев опубликовал пост в социальной сети, посвящённый уходу из автозаводского клуба. Специалист покинул «Торпедо» 22 марта.

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом ФК «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум.

Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» — написал Талалаев в социальной сети.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» — 48 очков.

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Источник: «Торпедо» не будет искать тренера и назначит на пост человека из клуба
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