Галактионов: просил Баринова остаться? Это неправда, но мне хочется, чтобы он был с нами

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, просил ли он полузащитника Дмитрия Баринова не переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Это неправда. Естественно, Дмитрий как капитан команды — он лидер, необходим и нужен. Но такого, чтобы уговаривать игрока, не было. Естественно, есть диалоги. Самое главное — спрос и предложение, и желание самого игрока. Мне как главному тренеру и клубу очень хочется, чтобы капитан, лидер команды и воспитанник клуба приносил пользу как можно дольше», — приводит слова Галактионова Sport24.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за железнодорожников 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.