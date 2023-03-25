Галактионов: просил Баринова остаться? Это неправда, но мне хочется, чтобы он был с нами
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, просил ли он полузащитника Дмитрия Баринова не переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно.
«Это неправда. Естественно, Дмитрий как капитан команды — он лидер, необходим и нужен. Но такого, чтобы уговаривать игрока, не было. Естественно, есть диалоги. Самое главное — спрос и предложение, и желание самого игрока. Мне как главному тренеру и клубу очень хочется, чтобы капитан, лидер команды и воспитанник клуба приносил пользу как можно дольше», — приводит слова Галактионова Sport24.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за железнодорожников 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
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