Капелло: «Наполи» может выйти в финал Лиги чемпионов

Победитель Лиги чемпионов в качестве главного тренера «Милана» Фабио Капелло оценил перспективы «Наполи» в главном европейском турнире.

«Наполи» может выйти в финал, у них есть опытный тренер, у них есть качественные игроки, они нашли тех, кого им не хватало. Осимхен и Кварацхелия — два игрока, которые делают разницу. У одного много качеств, другой отлично борется и впечатляет своей игрой головой.

«Наполи» нашёл себя в чемпионате Италии, пока другие команды — «Милан», «Ювентус», «Рома», «Интер» — переживают кризис. Они легко побеждают не только в Италии, но и в Лиге чемпионов. Они заняли первое место в группе с «Ливерпулем», обыграв его. «Наполи» — это реальность. Это очень, очень хорошая команда», — приводит слова Капелло Marca.