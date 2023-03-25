«Зенит» разгромил «Рубин» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 3-го тура женской Суперлиги. Встречались местный «Зенит» и казанский «Рубин». Финальный свисток Марии Ткачёвой зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте: с передачи Елизаветы Семёновой отличилась Габриэла Гживиньска. На 81-й минуте Екатерина Пантюхина увеличила преимущество своей команды. Итоговый счёт на табло установила Надежда Ильиных на 88-й минуте, забившая первый мяч за команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» набрал девять очков и вышел на второе место в турнирной таблице женской Суперлиги. Столько же очков у ЦСКА (первое место) и «Локомотива». «Рубин» (0) — 11-й.