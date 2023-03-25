Варан: в АПЛ иной вид футбола, возродивший во мне желание побеждать. В «Реале» было иначе

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал конкурентоспособность английской Премьер-лиги, а также вспомнил время, проведённое в мадридском «Реале».

«Уровень конкурентоспособности в Англии невероятен. Мы играли в Лиге Европы с «Бетисом», который занимает пятое место в Ла Лиге, а в последнем матче Премьер-лиги на той же неделе — с «Саутгемптоном», и, честно говоря, трудно сказать, какой матч был самым трудным.

В «Реале» мы столько раз побеждали, что ещё одна победа воспринималась как норма, а поражение как кризис. Но в Англии каждая победа приносит большое удовлетворение, потому что затраты энергии в каждом матче огромны. Это другой вид футбола, и он возродил во мне страсть и желание побеждать в каждой игре», — приводит слова Варана GQ.

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