Эдегор: играть за «Реал» было моей мечтой. Благодарен за всё

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился воспоминаниями об игре за мадридский «Реал».

«Были тяжёлые моменты, но это был хороший опыт. Для меня играть за «Реал» было мечтой. Уход был для меня правильным решением, мне нужно было регулярно играть. Я благодарен за всё, но сейчас я очень счастлив», — цитирует Эдегора СОРЕ.

Эдегор находился в структуре «сливочных» в 2015–2021 годах. В 2021 году Мартин перешёл в «Арсенал». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 27 матчах, забив 10 голов и отметившись семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.