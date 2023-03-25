Россия — Ирак. Карпин должен брать пример с Черчесова?

26 марта состоится товарищеский матч Россия — Ирак. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех иракцев оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Ирак 26 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Ирак получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Ирак (26.03.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 26 марта запланирована товарищеская встреча, в которой померяются силами Россия и Ирак. Матч станет первым домашним для подопечных Валерия Карпина после отстранения от участия в официальных международных турнирах.

С тех пор как сборную России оставили за бортом престижных международных соревнований, для многих болельщиков смысл следить за национальной командой пропал. И дело не только в отсутствии глобальных задач, но и в её невнятной игре в товарищеских встречах.

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За четыре матча подопечные Валерия Карпина одержали только одну победу — в матче с Киргизией (2:1). Вничью они сыграли с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (тоже 0:0) и Ираном (1:1). Ни в одной из этих встреч не принимали участия Алексей Миранчук и Александр Головин. Полузащитники должны были приехать на эти сборы, но появилась информация о том, что они получили травмы.

Несмотря на то что уровень большей части соперников был совсем невелик, у сборной России регулярно возникали проблемы с выходом из обороны в атаку, а также передвижением мяча в центре поля. К Валерия Карпину и его подопечным имеется по данному поводу немало вопросов.

Настрой наставника также вызывает вопросы. После ничьей во встрече с Ираном он отметил, что национальная команда ни к чему не готовится. Тренер подчеркнул, что в товарищеских матчах главное — игра. Вот только и она была ужасной. Вероятно, вызов других игроков скажется на сборной благоприятно.

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В преддверии матча с Ираком Карпин рассказал, что состав национальной команды будет на 90% другим. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае во встрече с Ираком россиян не ждёт лёгкая прогулка. У соперника не сильный состав, но довольно опытный специалист — Хесус Касас.

В качестве скаута и аналитика испанский тренер помог «Барселоне» выиграть девять трофеев, в частности Лигу чемпионов. Сборную Ирака он возглавил в прошлом году. Под руководством Касаса «львы Месопотамии» провели два товарищеских матча. Сначала они сыграли вничью с крепким Эквадором (0:0). Затем обыграли Кувейт (1:0).

Выиграть в грядущем матче национальной команде Ирака вряд ли удастся. Класс игроков слишком сильно отличается. Тем не менее навязать борьбу и зацепиться за ничью им вполне по силам. В отличие от сборной России, у них есть поставленный командный футбол.

За счёт этого «львы Месопотамии» играли на равных с Ираном, Южной Кореей и ОАЭ в квалификации ЧМ-2022. За 10 туров плей-офф отбора они потерпели только три поражения. Также шесть раз сыграли вничью. Пропустили за этот период времени немного — 12 мячей, но и сами забили в два раза меньше.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.10. Пока что у Валерия Карпина не работает практически ничего. Из обороны в атаку его подопечные выходят плохо. Опасных моментов у ворот соперников создают очень мало.

Зато в хорошей форме пребывает Матвей Сафонов. Во встрече с Ираном он совершил шесть сейвов. Пропустил лишь с пенальти. Хотелось бы, конечно, чтобы команда показала хорошую игру и уверенно выиграла первый домашний матч в этом году. Тем не менее сейчас в такой исход верится с трудом.

Похоже, Валерий Карпин не держится за место в сборной. И по данному поводу недавно высказался тренер Андрей Кобелев. Он отметил, что если наставник «Ростова» безразлично относится к сборной, то надо уходить. Докажет ли Карпин, что нужен сборной или РФС и вправду стоит задуматься о смене специалиста? Пока что складывается впечатление, что Валерий Георгиевич себя исчерпал.

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В свою очередь, Владимир Габулов призвал Карпина объяснить российским футболистам всю важность даже товарищеских встреч за сборную. Особенно в условиях отстранения. В тот момент, когда все соскучились по классным матчам России, получаем блёклый футбол, за который порой даже стыдно. Смотреть новых игроков хорошо, но разве это нужно сборной в такой ситуации?

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Ирак 26 марта 2023 года

Сборная России демонстрирует невнятную игру, за что Валерия Карпина многие критикуют. На домашнем стадионе его подопечные наверняка выступят собраннее и как минимум не проиграют. Однако ожидать от них показательного выступления и большого количества забитых мячей, пожалуй, не стоит. Да и сборная Ирака наверняка навяжет борьбу. Подопечные Хесуса Касаса вполне могут зацепиться за ничью, как это было в относительно недавнем матче с Эквадором.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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Прогноз на матч Россия — Ирак с коэффициентом 2.50.