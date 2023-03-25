Дмитрий Баринов высказался об уровне азиатских сборных

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался об уровне азиатских национальных команд.

«Если мы не можем выиграть три матча подряд, значит, в Азии хороший уровень. Иран — участник чемпионат мира, если вы не следили за турниром. Ирак — тоже хорошая команда.

Медийный футбол развивается, поэтому нас тоже пытаются подсадить на постоянный контакт во время матча. Мне кажется, это хорошая тема. Будет всем интересно посмотреть, как Георгич будет кого-то ругать на камеру. Здорово, что будет расширенная трансляция», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.