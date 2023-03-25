Даниэл Карвальо: Москва преобразилась — стала другим городом. Я помню её другой

Бывший игрок московского ЦСКА Даниэл Карвальо поделился впечатлениями от поездки в Москву.

«Стадион — шикарный. Как и шикарная атмосфера вокруг матча. Замечательная поддержка болельщиков.

Москва преобразилась — стала другим городом. Я помню её другой. Мне всё очень понравилось. Надеюсь, ещё обязательно получится приехать», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Карвальо выступал за ЦСКА в 2004–2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005.

40-летний Карвальо принял участие в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.