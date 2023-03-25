Даниэл Карвальо: меня очень тепло встретили в ЦСКА. Почувствовал себя суперчеловеком

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, как его встретили в команде.

«Меня очень тепло встретили в команде. Я себя всегда считал обычным человеком… Но сегодня я почувствовал себя суперчеловеком, учитывая такое внимание», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Карвальо выступал за ЦСКА в 2004–2010 годах. Он перешёл в московский клуб из бразильского «Интернасьоналя». В составе красно-синих полузащитник выиграл десять трофеев, включая Кубок УЕФА — 2005.

40-летний Карвальо принял участие в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.