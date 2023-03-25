У Роналду и Месси впереди главная битва! Кто из них станет лучшим бомбардиром в истории?

Лионель Месси забил 800-й гол в карьере. Это случилось в матче сборной Аргентины с Панамой. Он преследует Криштиану Роналду. У португальца – лучшего бомбардира в истории футбола – 830 голов. Криштиану положил дубль в матче с Лихтенштейном и увеличил отрыв от аргентинца. Рассказываем, кто ещё входит в топ-10 лучших голеадоров мирового футбола согласно исследованию IFFHS.

10. Джо Бэмбрик, 616 голов

Представитель Северной Ирландии играл в 1926–1943 годах. Известно, что он установил рекорд результативности в ирландской лиге, забив 94 гола за сезон. Кроме того, однажды Джо Бэмбрик за сборную наколотил семь мячей Уэльсу в одном матче. В скором времени Роберт Левандовски может сдвинуть легенду с 10-го места (591 гол).

Джо Бэмбрик Фото: Barratts/Getty Images

9. Эйсебио, 619 голов

С 1957 по 1978 год португалец наколотил более шести сотен голов. Эйсебио забил 316 мячей за «Бенфику», за которую выступал на протяжении 15 лет. За сборную Португалии нападающий отличился 41 раз в 64 матчах. Эйсебио играл не только на родине, но и в США. Там он в разное время выступал за «Бостон Минитмен», «Торонто Метрос-Кроэйша», «Лас-Вегас Квиксилверс» и «Нью-Джерси Американс».

Эйсебио Фото: Allsport Hulton/Getty Images

8. Герд Мюллер, 634 гола

Немец забил 68 мячей за сборную ФРГ и более 500 мячей за «Баварию». За 15 лет в клубе Герд Мюллер выиграл 13 трофеев, включая три Кубка европейских чемпионов. Что касается наград с национальной командой, то он в 1972 году стал чемпионом Европы, а через два года – чемпионом мира. При этом «Золотой мяч» нападающий получил в 1970 году, когда сборная ФРГ заняла третье место на турнире.

Герд Мюллер Фото: Keystone/Getty Images

7. Джимми Джонстон, 647 голов

Нападающий провёл большую часть карьеры за «Селтик», но также выступал за «Сан-Хосе Эртквейкс», «Шеффилд Юнайтед», «Данди», «Шелбурн» и «Элгин Сити». Эти команды Джимми Джонстон защищал в период с 1961 по 1979 год. Вместе с «Селтиком» форвард выиграл 32 трофея. В 1967 году Джимми занял третье место в номинации на «Золотой мяч».

Джимми Джонстон Фото: Don Morley/Getty Images

6. Йозеф Бицан, 720 голов

Йозеф Бицан забил 554 гола за пражскую «Славию». Кроме того, он выступал и отмечался мячами за «Сокол» (Витковице), «Сокол Шкода», «Динамо» (Прага) и «Спартак» (Брно). Бицан – обладатель рекорда результативности за сезон в чемпионате Чехословакии (43 гола, 1947 год) и в чешско-моравской лиге (57 мячей, 1944 год). По версии IFFHS, нападающий занимает 34-е место в списке лучших футболистов XX века.

Йозеф Бицан Фото: ullstein bild/Getty Images

5. Ференц Пушкаш, 729 голов

Всю карьеру венгр провёл в «Гонведе» и мадридском «Реале». На родине Ференц Пушкаш выиграл пять чемпионств, в Испании – 10 трофеев. Нападающий становился лучшим бомбардиром Венгерской лиги (четырежды), Примеры (четырежды), Кубка европейских чемпионов (трижды). Пушкаш – лучший голеадор в истории сборной (84 гола) и «Гонведа» (378).

Ференц Пушкаш Фото: Robert Stiggins/Getty Images

4. Ромарио, 755 голов

Где только не становился бразилец лучшим бомбардиром: семь раз в Лиге Кариоки, трижды в чемпионате Нидерландов и чемпионате Бразилии и один раз – в Примере. В 1994 году Ромарио выиграл чемпионат мира, где был признан лучшим игроком. Тогда же он стал игроком года по версии ФИФА.

Ромарио Фото: Mike Powell/Getty Images

3. Пеле, 762 гола / 1, 1283 гола

Пеле забил 77 мячей за сборную Бразилии, но вот-вот по этому показателю его обойдёт Неймар, что сделает форварда «ПСЖ» лучшим бомбардиром в истории своей страны. Трёхкратный чемпион мира установил множество рекордов, но сейчас их достоверность проверить невозможно.

Так, например, именно бразильца многие считают лучшим бомбардиром в истории футбола. По одной из версий, ему приписывают 1289 голов в 1363 играх за карьеру. Кроме того, есть источники, которые утверждают, что в 19 лет за один сезон Пеле забил 126 мячей в 103 встречах.

Пеле Фото: Express/Getty Images

2. Лионель Месси, 800 голов

Лео Месси забил 672 гола за «Барселону», 29 – за «ПСЖ», 99 – за сборную Аргентины. Учитывая разницу в два года и отставание в 30 мячей, аргентинец может догнать Криштиану Роналду и стать лучшим. Но португалец собирается играть как минимум до 40 лет, а его выступления в чемпионате Саудовской Аравии только помогут сохранить преимущество. Нас ждёт интересная борьба за первое место!

Лионель Месси Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

1. Криштиану Роналду, 830 голов

Если Месси забил свой 800-й гол только сейчас, то Криштиану Роналду покорилась эта отметка в декабре 2021 года. Тогда он оформил дубль в матче с «Арсеналом» и стал первым игроком, кто добрался до подобной цифры. Главные бомбардирские успехи Криштиану – первое место по голам за национальную команду среди игроков всего мира за всю историю (122) и 140 мячей в Лиге чемпионов (у Месси – 129).