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Хавьер Тебас: расхохотался, когда «ПСЖ» вылетел из ЛЧ

Хавьер Тебас: расхохотался, когда «ПСЖ» вылетел из ЛЧ
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своих эмоциях после вылета французского «Пари Сен-Жермен» из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне.

«Улыбнулся ли я, когда «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов? Точно, я тогда расхохотался», — приводит слова Тебаса Marca.

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома парижане уступили со счётом 0:1. Отметим, что «ПСЖ» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов на данной стадии второй раз подряд.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» после 28 туров занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 66 очков. На втором месте расположился «Марсель», набрав 59 очков. Тройку лидеров замыкает «Ланс» с 57-ю очками.

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