Игнатьев: в ОАЭ из $ 35 тыс. получал 800

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о работе в ОАЭ в 1989-90 годах.

«Я работал в Рас-эль-Хайме. Это небольшой городок, минут 40 на машине от Шарджи. Команда была, по сути, любительская. Почти все игроки работали — кто полицейским, кто пожарным, кто в банке. Они в принципе не очень спортивные ребята. Не хочу сказать, что я хороший, а они — плохие. Но в каких-то моментах парни были просто неуправляемые: в разгар тренировки могли упасть на колени и начать молиться. И ты не имеешь права ничего сделать. Или такой случай: идёт разбор игры, и вдруг один хватает пепельницу и швыряет в другого! Не понравилось, что тот ухмыльнулся на замечание тренера: якобы один играл хуже другого. Подобной мелочёвки было много, как в детском саду. Работать в таких условиях мне было не очень комфортно. Хотелось более серьёзного дела.

Контракт в Эмиратах был хороший. 35 тысяч долларов в месяц. Но из них я получал 800. Остальные деньги забирал спорткомитет. Потом мне Колосков пробил повышение. Меня по этому поводу даже вызывали на партсобрание в Эмиратах: «Как это ты будешь больше посла получать»? У посла зарплата была 1200 — и мне такую же сделали», — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.