Кан: карьера Тухеля впечатляет. Мы рады, что теперь он наш тренер

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему клуб принял решение расстаться с главным тренером Юлианом Нагельсманом и назначить на эту должность Томаса Тухеля.
«Команда показала, на что способна, в матче с «ПСЖ». Мы обдумывали наши цели на этот сезон и на следующий, которые могут оказаться под угрозой, и поэтому пришли к выводу, что отпускаем Нагельсмана. Решение было очень хорошо продумано. Это был длительный процесс, а не эмоциональная реакция.
Нам не нужно обсуждать качества Тухеля, они выдающиеся. Его карьера впечатляет. Возглавлять такую команду, как «ПСЖ», очень непросто. Он вывел клуб в финал Лиги чемпионов. В «Челси» он с самого начала был успешен, стал победителем Лиги чемпионов. Это впечатляющее резюме. Мы рады, что теперь он наш тренер», — приводит слова Кана 90min.
- 26 марта 2023
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