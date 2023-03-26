Кан: карьера Тухеля впечатляет. Мы рады, что теперь он наш тренер

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему клуб принял решение расстаться с главным тренером Юлианом Нагельсманом и назначить на эту должность Томаса Тухеля.

«Команда показала, на что способна, в матче с «ПСЖ». Мы обдумывали наши цели на этот сезон и на следующий, которые могут оказаться под угрозой, и поэтому пришли к выводу, что отпускаем Нагельсмана. Решение было очень хорошо продумано. Это был длительный процесс, а не эмоциональная реакция.

Нам не нужно обсуждать качества Тухеля, они выдающиеся. Его карьера впечатляет. Возглавлять такую ​​команду, как «ПСЖ», очень непросто. Он вывел клуб в финал Лиги чемпионов. В «Челси» он с самого начала был успешен, стал победителем Лиги чемпионов. Это впечатляющее резюме. Мы рады, что теперь он наш тренер», — приводит слова Кана 90min.