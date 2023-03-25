Президент «Баварии» объяснил увольнение Нагельсмана

Президент «Баварии» Герберт Хайнер объяснил увольнение главного тренера Юлиана Нагельсмана и назначение на должность Томаса Тухеля.

«Да, я полностью поддерживал Юлиана Нагельсмана не так давно и говорил о долгосрочном проекте. Я надеялся, что его удастся создать.

Назначение Тухеля — определённо правильное решение. Мы хотели заполучить его много лет назад, но не получалось. В последние годы он доказал, что может добиться невероятного успеха в крупных европейских клубах. Очевидно, что Тухель — один из самых талантливых тренеров в Европе.

Нагельсман — превосходный тренер, но результат превыше всего. Матч с «Байером» (1:2) заставил задуматься. Конечно, я долго советовался с Каном и Салихамиджичем. В итоге мы пришли к выводу, что нужно реагировать, чтобы выполнить планы на сезон. Слава богу, мы до сих пор имеем шансы выиграть все три турнира», — приводит слова Хайнера Sky Sport со ссылкой на MagentaTV.