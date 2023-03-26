Обамеянг готов получать любую зарплату, чтобы играть в «Барселоне» — Sport.es

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, габонский нападающий готов получать самую мизерную зарплату в испанской команде лишь для того, чтобы за неё выступать. Обамеянг уверен, что сможет набрать в «Барселоне» оптимальную форму и отдаёт этой команде приоритет, несмотря на возможный интерес со стороны других клубов. Обамеянг готов расторгнуть контракт с «Челси».

33-летний Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Затем клуб продал права на футболиста «Челси» за € 12 млн. В лондонском клубе габонец забил трижды и отдал голевую передачу в 18 встречах.

Шекспир на дерби, Обамеянг на «класико». ХиТ#139. Видеоролик: