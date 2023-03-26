В сборной Ирака хотят провести ответный матч со сборной России в Багдаде

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал о намерении провести ответный товарищеский матч с Россией в Багдаде.

«Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы сможем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», — сказал Имад Sport24.

Матч Россия — Ирак в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 26 марта. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. Ранее россияне сыграли вничью со сборной Ирана в Тегеране со счётом 1:1.

Год назад сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2022 году россияне провели три товарищеских матча — с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).