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Рангник рассказал, как изменился Забитцер после перехода в «МЮ»

Рангник рассказал, как изменился Забитцер после перехода в «МЮ»
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, как изменился австрийский полузащитник Марсель Забитцер после перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Выступление Забитцера в матче с Азербайджаном (4:1) было выдающимся, по-другому не скажешь. Он просто игрок высокого уровня. Думаю, перемены положительно повлияли на него, он просто расцвёл.

У него гораздо больше уверенности, чем во время выступления за «Баварию». Из матча никто не выпадал, но, конечно, Забитцер выделялся благодаря двум голам и результативной передаче», — приводит слова специалиста Manchester Evening News.

Забитцер выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из мюнхенской «Баварии». 27 марта его сборная встретится с Эстонией в рамках отбора к Евро-2024.

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