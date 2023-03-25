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Сборная Австрии уверенно переиграла на домашней арене Азербайджан

Сборная Австрии уверенно переиграла на домашней арене Азербайджан
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Райффайзен Арена» в австрийском Пашинге прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе F – сборные Австрии и Азербайджана. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:1.

В первом тайме за Австрию отличились Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич, после перерыва Забитцер оформил дубль, прежде чем полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов сократил отставание. Однако последнее слово осталось за хозяевами: Кристоф Баумгартнер провёл четвёртый гол с передачи Забитцера.

Австрия делит первое место с Швецией в группе F, опережая конкурента по дополнительным показателям.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 1
Азербайджан
1:0 Забитцер – 28'   2:0 Грегорич – 29'   3:0 Забитцер – 50'   3:1 Махмудов – 64'   4:1 Баумгартнер – 69'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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