Сборная Австрии уверенно переиграла на домашней арене Азербайджан
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Сегодня, 24 марта, на стадионе «Райффайзен Арена» в австрийском Пашинге прошёл матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретились соперники по группе F – сборные Австрии и Азербайджана. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:1.
В первом тайме за Австрию отличились Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич, после перерыва Забитцер оформил дубль, прежде чем полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов сократил отставание. Однако последнее слово осталось за хозяевами: Кристоф Баумгартнер провёл четвёртый гол с передачи Забитцера.
Австрия делит первое место с Швецией в группе F, опережая конкурента по дополнительным показателям.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.
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