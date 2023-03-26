«Ювентус» нашёл замену Мойзе Кину в «Лидсе»

«Ювентус» летом намерен продать нападающего Мойзе Кина и уже подыскивает ему замену. Одним из главных претендентов на эту роль является вингер «Лидс Юнайтед» Вильфред Ньонто, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб английской Премьер-лиги заплатил € 4,5 млн за переход 19-летнего итальянца из «Цюриха» прошлым летом. В дебютном сезоне в Англии Ньонто забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

Как отмечает авторитетное итальянское издание, «Ювентус» летом надеется получить выгодное предложение по 23-летнему Мойзе Кину, и в таком случае часть вырученных средств будет затрачена на приобретение Ньонто. У «бьянконери» установились хорошие отношения с «Лидсом», который выкупит у «старой синьоры» Уэстона Маккенни за € 35 млн, если не вылетит, и переговоры с агентами 19-летнего Ньонто уже ведутся.