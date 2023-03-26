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Созин: в первом тайме Ирак мог хоронить Россию. Но второй тайм понравился, глаз радовался

Созин: в первом тайме Ирак мог хоронить Россию. Но второй тайм понравился, глаз радовался
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Футбольный эксперт Андрей Созин, комментируя итог товарищеского матча сборных России и Ирака, отметил, что команде Валерия Карпина удалось исправиться после перерыва.

«Если бы мы сегодня играли матч отбора на Евро, то выглядели бы сильнее. Была бы совсем другая мотивация. Да, в первом тайме Ирак мог нас хоронить, но второй тайм мне понравился. Пиняев, Соболев, Миранчук – было на что посмотреть. Так что во втором тайме глаз радовался, а вот первый хочется скорее забыть», – передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.

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