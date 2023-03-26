«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария» сражаются за «самородка» из «Хайдука»

Именитые европейские клубы ведут борьбу за талантливого центрального защитника из чемпионата Хорватии Луку Вусковича, 2007-го года рождения. На текущий момент «ПСЖ» в битве за вундеркинда «Хайдука» на полшага опережает «Манчестер Сити» и «Баварию».
«ПСЖ» по-прежнему лидирует в гонке за Луку Вусковича, как и ожидалось. Последняя ставка парижан составила около € 12 млн. «МанСити» и «Бавария» также заинтересованы в центральном защитнике «Хайдука», который просит за него € 15 млн», – пишет известный итальянский журналист Николо Скира в «твиттере».
Информацию Скиры подтверждает ещё один инсайдер из Италии Фабрицио Романо. Добавим, что это не первая попытка «Пари Сен-Жермен» подписать Вусковича, осенью прошлого года переговоры с представителями игрока инициировал португальский менеджер парижан Луиш Кампуш, славящийся умением отыскивать молодые дарования. В тот раз сумма отступных, предложенная французским грандом (около € 5 млн), не устроила «Хайдук».
- 26 марта 2023
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