Беллингем: стать капитаном сборной для меня самая большая мечта и честь

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал об отношении к капитанской повязке в сборной Англии. Он вышел в стартовом составе и провёл 85 минут в завершившемся матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с Украиной (2:0).

«Думаю, что это была бы самая большая мечта и самая большая честь в футболе – стать капитаном своей страны. Есть длинная иерархия, которую я очень уважаю, и я буду ждать своей очереди. А пока есть много того, чему я могу научиться у своих партнёров. Сборная является лучшим местом для этого. Такое ощущение, что сейчас у нас действительно хорошая атмосфера в раздевалке», — приводит слова Беллингема Goal.com.

19-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он покинул команду летом 2020 года и с тех пор выступает за «Боруссию». В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.