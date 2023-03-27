Экс-игрок ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о предложениях из Европы в период карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005, а также рассказал о предложениях из Европы, которые поступали ему в период футбольной карьеры.

«Что сказал Валерий Газзаев в перерыве матча финала Кубка УЕФА? Сейчас уже не помню его слова. Но по его лицу можно было судить о многом — по тому, как говорил и смотрел, какая гримаса… В тот момент на лице Валерия Георгиевича был гнев, негодование всем происходящим, это замативировало меня и Вагнера Лава. Мы просто посмотрели ему в глаза — он кипел. А сегодня в раздевалке мы проводили параллели, сравнивали с нашими временами — нам немножко не хватает такого вот усача Валерия Георгиевича. Его духа, когда он подойдёт и спросит по полной.

Предложения были — из Англии, из Италии. Но в тот момент я предложил всё это президенту. Мы сели и обсудили. Я остался в ЦСКА. Но не расстраиваюсь. Я был счастлив, продолжая играть в ЦСКА", — приводит слова Карвальо «РБ Спорт».

Даниэл Карвальо выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев, помимо победы в Кубке УЕФА, он стал двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным обладателем Суперкубка страны.