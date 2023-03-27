«Англия и Украина — дружат». Джо Коул обратился к Андрею Шевченко после матча сборных
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Бывший вингер «Челси» Джо Коул в разговоре с Андреем Шевченко прокомментировал отношения Англии с Украиной.
«Англия и Украина — дружат. То, что вы делаете, как продолжаете сиять на этом фоне, невероятно, Шева», — приводит слова Коула Daily Mail.
Напомним, вчера, 26 марта, в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024 встретились сборные Англии и Украины. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На матче присутствовали более 83 тыс. зрителей. Сборная Англии забила два победных гола в первом тайме всего за три минуты. На 37-й минуте отличился Гарри Кейн, на 40-й минуте преимущество «трёх львов» удвоил Букайо Сака.
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