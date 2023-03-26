Англия сделала результат в матче с Украиной за три минуты! Второй гол — настоящая красота

Пока клубный футбол находится на паузе, всё внимание болельщиков приковано к квалификации Евро-2024. Одной из самых интересных групп в отборе стала та, куда попали сборные Англии, Италии и Украины. 26 марта англичане и украинцы встретились на «Уэмбли». Первым нужно было закрепить успех, а вторым — набрать первые очки.

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Сборная Англии не могла забить вплоть до концовки первого тайма, но затем всё резко переменилось. Англичане сделали результат за три минуты! На 37-й минуте Гарри Кейн продавил защитников и замкнул подачу Букайо Саки.

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А на 40-й минуте Сака уже всё сделал сам. После паса от Джордана Хендерсона 21-летний вингер развернул Николая Матвиенко и зарядил с любимой левой ноги в дальнюю девятку. Настоящая красота!

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Результативность Саки в этом матче особенно символична. Если на Евро два года назад молодой футболист отметился только неудачным ударом в финальной серии пенальти с Италией, то в последние месяцы он превратился в настоящего лидера сборной. На чемпионате мира у Букайо три мяча в четырёх матчах, в отборе Евро-2024 теперь 1+1 по гол+пас в двух встречах.

Сама сборная Англии начала квалификацию просто идеально. На днях команда Гарета Саутгейта победила Италию (2:1), теперь справилась с другим конкурентом и с шестью очками уверенно возглавляет отборочную группу. Украина же пока идёт без очков, но впереди ещё семь матчей. В ближайших турах команда встретится с Северной Македонией и Мальтой — отличный шанс подняться в таблице.