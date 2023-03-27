Руслан Малиновский прокомментировал поражение Украины в матче с Англией

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении своей национальной команды в матче со сборной Англии (0:2).

«Все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперёд. В первом тайме хорошо прессинговали. Возможно, в последней фазе могли сыграть лучше, но Англия сыграла в футбол высокого уровня. Было нелегко, но это только первый тур — все матчи впереди. Наша цель — занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы. Потому что есть Италия, и матч с ней впереди.

У нас очень хорошая команда. Сегодня мы максимально старались помочь Руслану Петровичу Ротаню. Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, который всегда отдавался на поле.

Поэтому со всем уважением к нему мы делали всё, что он хотел увидеть в этом матче. Что-то получалось, что-то нет, но на данный момент такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера», — приводит слова Малиновского ua.tribuna.com.

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