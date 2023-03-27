Стефанович: место «Торпедо» в РПЛ не влияло на выбор перейти в эту команду

Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович высказался о положении команды в Российской Премьер-Лиге.

«Место «Торпедо» в РПЛ никак не влияло на выбор. В любом случае я смог РПЛ зацепить. Дай нам бог сохраниться, всякое бывает. С учетом того, как мы работаем на тренировках и как было на сборах, это кажется реальным. Вообще уверен: если бы мы находились на условном седьмом месте — и ни туда, и ни сюда, но точно сохраняем прописку — было бы иначе. Но вынуждены работать в три–четыре раза больше остальных, чтобы весну выдать максимальную. Не остается другого варианта, кроме как пахать не покладая рук и ног», – приводит слова Стефановича Sport24.

Напомним, команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, но накануне, 22 марта, автозаводцы получили три очка за техническую победу в матче с «Пари НН». Нижегородцы выпустили на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию, за что клубу присудили техническое поражение.