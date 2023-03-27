Карпин: проблески изменения психологии у игроков России есть, но проблема решается долго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что у футболистов национальной команды есть проблески изменений в вопросе, связанном с психологией.

«Говорил после матча с Хорватией, что нужно научить футболистов не чувствовать давление, не бояться? Сложно судить по двум матчам, достигаю я своей цели или нет. Какие-то проблески, думаю, есть, но это долгий процесс, и он должен быть постоянным. К сожалению, в сборной это пока невозможно, потому что мы видимся раз в 2-4 месяца, а это должно быть каждодневное общение, еженедельное как минимум, чтобы, возможно, исправить это. Но даже при еженедельном общении это может не получиться, потому что это с детства сидит у кого-то в голове, и эти проблемы нужно решать достаточно долго. Но проблески есть. Возможно, со стороны это не так заметно.

Если брать игру с Ираном — мне понравилось, что первые 2-3 мяча мы потеряли на своей половине поля, но даже после этого ничего не поменялось. Продолжали выходить из обороны, возможно, с перебором, но я этого хочу на данный момент. Понятно, что если бы были официальные матчи, мы бы столько не рисковали, играли бы по-другому, но сейчас, к несчастью для нас, мы можем использовать время как раз для этого.

Проблема вылезла на поверхность после забитого гола. Всё, что было до него, пропало», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.