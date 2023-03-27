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Видео: в сборной Франции праздничным тортом поздравили сына Тюрама с днём рождения

В сборной Франции торжественно отметили день рождения полузащитника Кефрена Тюрама, который является сыном известного защитника Лилиана Тюрама.

После завершения традиционного ужина члены французской национальной команды под аплодисменты футболистов вынесли большой праздничный торт, который был вручён Кефрену Тюраму, которому 26 марта исполнилось 22 года.

Примечательно, что Кефрен Тюрам был вызван в сборную Франции впервые в своей карьере. Полузащитник успел дебютировать за национальную команду своей страны в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами (4:0). Тюрам провёл на поле всего лишь одну минуту.

Также в сборную Франции на мартовские игры был вызван брат Кефрен Тюрама нападающий Маркус Тюрам.

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