Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Кремле высказались о ситуации с Fan ID

В Кремле высказались о ситуации с Fan ID
Комментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с картой болельщика Fan ID. По его словам, решения по системе Fan ID должны принимать спортивные власти и службы безопасности.

«Здесь мы считаем, что это всё-таки прерогатива наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения. Есть определённая аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше — их прерогатива», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.

Материалы по теме
Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было
Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023