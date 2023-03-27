В Кремле высказались о ситуации с Fan ID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с картой болельщика Fan ID. По его словам, решения по системе Fan ID должны принимать спортивные власти и службы безопасности.

«Здесь мы считаем, что это всё-таки прерогатива наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения. Есть определённая аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше — их прерогатива», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.