Мостовой: спасибо Ираку, что в первом тайме простили. Пиняев — единственное светлое пятно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0).

«Спасибо Ираку, что в первом тайме они нас простили, потому что [иначе] было бы совсем печально. Было бы продолжение Ирана. Единственное светлое пятно в нашей команде — это Пиняев, который во втором тайме и решил исход игры.

Мы видели, что первый тайм проходил ещё с отголосками Тегерана. Если в матче с Ираном могли быть какие-то отговорки про поле и трибуны, то тут всё было за нас. Если бы футболисты Ирака были чуть помастеровитее, то нам бы назабивали, и мы бы не знали, что делать во втором тайме. В конце первого тайма наши ребята чуть обозлились. Всё равно остаётся множество проблем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.