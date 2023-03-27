Вегорст: порой кажется, что всё супер, но потом вспоминаю, что забил за «МЮ» только 2 гола

Голландский нападающий Ваут Вегорст рассказал о своём переходе в «Манчестер Юнайтед» и поделился впечатлениями от своих первых выступлений в составе «красных дьяволов».

«Всё, что сказал тен Хаг – это то, что ему нужен нападающий, который впишется в его стиль игры. Конечно, он обрисовывал всё не так, как есть сейчас. Именно за этим я и пришёл. Тен Хаг ясно сказал: «Всё зависит от тебя. Ты можешь форсировать события, играть будут лучшие».

Антони Марсьяль был подходящим клубу нападающим, и у него всё было хорошо, но он травматичен, поэтому тренер хотел, чтобы все позиции были укомплектованы вдвойне.

По телосложению я похож на шкаф, и был таким на протяжении всей карьеры. Но у меня никогда не было травм, я даже не пропускал ни одного матча. Это довольно странно. Я всегда говорю, что многое определяется в голове. На этом уровне больше не получается выходить в каждом матче полностью восстановленным. Поэтому нужны сила духа и психологическая устойчивость.

Я всегда мечтал взять максимум от своей карьеры. Я невероятно горд и счастлив. Иногда мне кажется, что у меня всё складывается отлично, но потом я вспоминаю, что у меня все ещё только два гола за «МЮ». Именно так все и смотрят футбол.

Я предпочитаю смотреть на позитивные стороны. Когда я забил свой первый гол в ворота «Ноттингем Форест», я сказал в интервью, что не могу дождаться своего первого гола в домашнем матче перед нашими болельщиками. На это потребовалось ещё несколько матчей, но для меня это был особенный момент.

Осознать, насколько велик «Юнайтед», можно, только став его частью. Это, безусловно, топ-клуб, к которому приковано всё внимание извне. Нужно найти способ справиться с этим, но мне удаётся оставаться собой даже в такой обстановке», – приводит слова Вегорста Metro.