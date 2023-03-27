Главный тренер «Ариса» сомневается, что Кокорину нужно играть товарищеские матчи в сборной

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на то, что нападающий Александр Кокорин не был вызван в сборную России.

«Невызов Кокорина в сборную? Саше нечего доказывать. Это решение главного тренера сборной. Лично я был бы рад и тому, и другому решению.

При всём уважении не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи. Это товарищеские игры, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи – совсем другое.

Думаю, что Кокорин не попадёт в сборную. Не потому, что он в плохой форме и не подходит команде. Может быть, его не вызывают из-за возраста, или сборная готовится к чему-то в будущем, поэтому Саша не играет здесь большой роли. Я рад, что, он остался у нас. Вчера лично сказал ему, что он топ-футболист, и пошутил, что если бы я его тренировал с 17–18 лет, то он дорос бы до топ-клуба. В ответ он тоже пошутил и сказал, что с теми, кто в него верил, он всегда оправдывал ожидания», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами в 20 матчах чемпионата Кипра.