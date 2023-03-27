Главный тренер «Ариса» сомневается, что Кокорину нужно играть товарищеские матчи в сборной

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на то, что нападающий Александр Кокорин не был вызван в сборную России.
«Невызов Кокорина в сборную? Саше нечего доказывать. Это решение главного тренера сборной. Лично я был бы рад и тому, и другому решению.
При всём уважении не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи. Это товарищеские игры, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи – совсем другое.
Думаю, что Кокорин не попадёт в сборную. Не потому, что он в плохой форме и не подходит команде. Может быть, его не вызывают из-за возраста, или сборная готовится к чему-то в будущем, поэтому Саша не играет здесь большой роли. Я рад, что, он остался у нас. Вчера лично сказал ему, что он топ-футболист, и пошутил, что если бы я его тренировал с 17–18 лет, то он дорос бы до топ-клуба. В ответ он тоже пошутил и сказал, что с теми, кто в него верил, он всегда оправдывал ожидания», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Кокорин отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами в 20 матчах чемпионата Кипра.
- 27 марта 2023
-
19:51
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:48
-
18:47
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:47
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
16:57
-
16:48
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:25
-
16:23