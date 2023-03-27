Мостовой: важно не загубить Пиняева шумихой. Главное, чтобы не заваливали комплиментами

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой проанализировал выступление Сергея Пиняева за национальную команду, отметив, что ажиотаж, связанный с его именем, может навредить игроку.
«Вся острота и моменты в матче с Ираком шли от Пиняева. Одарённый парень. Природа наградила его прекрасными качествами. Важно сейчас не загубить его вот этой шумихой.
Про Пиняева мы слышим уже давно. Ещё пару лет назад я увидел его и сразу заметил в нём прекрасные качества. У него отличная стартовая скорость, за счёт которой он уходит от соперников — это не всем дано. Главное, чтобы сейчас его на завалили комплиментами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
18-летний Пиняев — самый молодой автор гола в составе сборной России.
- 27 марта 2023
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