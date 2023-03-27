Гладилин: Пиняеву далеко до лидера сборной России. Головин и Миранчук займут его место

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин высказался о нападающем сборной России Сергее Пиняеве после товарищеского матча национальной команды с Ираком (2:0).

«Не надо Пиняева называть лидером сборной России. Ему до этого ещё далеко. Просто Сергей сыграл ярко и смело в одном эпизоде. Ему надо продолжать в том же духе. Когда вернутся Головин и Миранчук, они займут его место. Пиняеву нужно показывать более мощную игру не только в отдельных эпизодах.

Главных надежд будущих лет было много. Надежда может остаться всего лишь надеждой. Пусть Пиняев попробует конкурировать с Головиным и Миранчуком», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

18-летний Пиняев — самый молодой автор гола в составе сборной России.