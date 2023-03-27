Защитник «Локо» Фассон: спокойно отнёсся к тому, что переход в «Барсу» не состоялся

Центральный защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о несостоявшемся переходе в каталонскую «Барселону».

«Барселона» была заинтересована в моём переходе. Но всё так и осталось на уровне разговоров. Я спокойно отнёсся к тому, что переход так и не состоялся. Нужно чуть проще ко всему относиться, потому что в футболе не всё складывается так, как хочешь только ты. Конечно, было бы круто оказаться в «Барселоне», но на всё воля божья», — сказал Фассон в интервью «Матч Премьер».

Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года. Из-за травмы крестообразной связки игрок принял участие лишь в двух матчах команды в сезоне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.