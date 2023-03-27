«Барселона» планирует сохранить Ансу Фати

Представители «Барселоны» Матеу Алемани и Йорди Круифф встретились с отцом Ансу Фати, чтобы обсудить будущее испанского нападающего, сообщает Marca.
Функционеры поспешили успокоить Фати-старшего, опровергнув сообщения о стремлении клуба продать игрока. Выступление Ансу в последнее время не соответствует ожиданиям, в том числе из-за травм, но компания Sports Management продолжает рассматривать его как ключевую фигуру будущего проекта.
Ходили слухи, что агент Фати Хорхе Мендес предлагал своего клиента командам Премьер-лиги, пытаясь перезагрузить его карьеру, однако руководители сине-гранатовых, утвердив Бори Фати в роли соконсультанта сына, дали сильный сигнал семье, что, несмотря на текущие проблемы со здоровьем, Фати остаётся неотъемлемой частью планов Хави и не будет продан в 2023 году.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 27 марта 2023
-
22:52
-
22:39
-
22:31
-
22:20
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:32
-
21:30
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:37
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:15
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:57