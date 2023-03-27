«Барселона» планирует сохранить Ансу Фати

Представители «Барселоны» Матеу Алемани и Йорди Круифф встретились с отцом Ансу Фати, чтобы обсудить будущее испанского нападающего, сообщает Marca.

Функционеры поспешили успокоить Фати-старшего, опровергнув сообщения о стремлении клуба продать игрока. Выступление Ансу в последнее время не соответствует ожиданиям, в том числе из-за травм, но компания Sports Management продолжает рассматривать его как ключевую фигуру будущего проекта.

Ходили слухи, что агент Фати Хорхе Мендес предлагал своего клиента командам Премьер-лиги, пытаясь перезагрузить его карьеру, однако руководители сине-гранатовых, утвердив Бори Фати в роли соконсультанта сына, дали сильный сигнал семье, что, несмотря на текущие проблемы со здоровьем, Фати остаётся неотъемлемой частью планов Хави и не будет продан в 2023 году.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.