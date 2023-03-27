Ван дер Варт: Депай — наш лучший игрок, он как наш Месси

Бывшая звезда мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт встал на защиту Мемфиса Депая. Депай и его партнёры по «оранье» попали под огонь критики после поражения на старте квалификации Евро-2024: они уступили Франции с разгромным счётом 0:4, а Мемфис при этом не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Конечно, то, что он не забил с пенальти, печально, но ещё более грустно то, что больше никто не хочет взять на себя ответственность. Послушайте, я думаю то же самое о Месси. Он лучший игрок всех времён, но он также много мажет с пенальти. Тем не менее Лео каждый раз берёт мяч, и никто не говорит: «Эй, дай-ка я забью». Я не сравниваю Мемфиса с Месси, нет, но в этом смысле он немного похож на нидерландского Месси.

Это правда, в пятницу он сыграл плохо, однако он по-прежнему наш лучший игрок. И я верю в одно: если бы на его месте оказался Дирк Кюйт, у нас на родине он получил бы совсем другие комментарии после такой игры. Я хочу сказать, что когда Мемфис играет плохо, то сразу получает трёпку от всех. Первый, кого всегда обвиняют – это Мемфис», – сказал ван дер Варт в эфире программы Studio Football на канале NOS.

На счету Депая 44 гола в 88 матчах за сборную Нидерландов, включая первый гол в ворота Гибралтара во 2-м туре отборочной кампании (игра проходит в эти минуты).

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