Силкин: впечатления от двух матчей сборной России просто ужасные

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал выступление сборной России в последних товарищеских матчах.

«Впечатления от двух матчей сборной России просто ужасные, других слов не найти. Один негатив, игры вообще нет. Можно говорить что угодно, но, выходя на поле, нужно сделать все, чтобы победить. Болельщики должны видеть, что команда есть, она сильнее, есть перспектива, но этого и близко нет. К сожалению, таковы реалии.

Уровень мотивации в сборной сейчас на низком уровне. Все эти расширенные списки по 40 человек только понижают престиж сборной. Проблем много, но пока не видим, чтобы их кто-то хотел решать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, в марте сборной России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0) в товарищеском матче.