Погребняк: не думаю, что у «Спартака» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался об интриге в оставшейся части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Если все ещё несколько раз скажут, что «Зенит» уже чемпион, то, может быть, они ещё несколько матчей проиграют — и интрига вновь появится. Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс — в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернётся на свой путь к успеху. Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом году. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 48 очками. «Ростов» второй с 41 очком, «Спартак» идёт третьим с 40 очками, а ЦСКА — пятым с 35 очками.
- 28 марта 2023
-
09:26
-
09:12
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
06:51
-
06:24
-
04:07
-
04:01
-
03:57
-
03:51
-
03:21
-
03:04
-
02:53
-
02:35
-
02:26
-
02:04
-
02:04
-
01:58
-
01:41
-
01:23
-
01:00
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:01
- 27 марта 2023
-
23:57
-
23:43
-
23:41
-
23:33