Погребняк: не думаю, что у «Спартака» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался об интриге в оставшейся части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Если все ещё несколько раз скажут, что «Зенит» уже чемпион, то, может быть, они ещё несколько матчей проиграют — и интрига вновь появится. Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс — в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернётся на свой путь к успеху. Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом году. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 48 очками. «Ростов» второй с 41 очком, «Спартак» идёт третьим с 40 очками, а ЦСКА — пятым с 35 очками.