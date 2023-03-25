9 футболистов из РПЛ, которым нужно сменить клуб. В «Зените» пропадают таланты!

Сезон в РПЛ прервался на международную паузу. Зимнее трансферное окно уже позади, летнее — ещё впереди, но обсуждение переходов актуально всегда. Если в оставшихся турах ситуация не изменится, некоторым известным футболистам наверняка придётся сменить команду. Кто же эти несчастные?

Зелимхан Бакаев («Зенит»)

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 302 минуты, один гол (с пенальти). 302 минуты, один гол (с пенальти).

В прошлом сезоне Бакаев отбегал за «Спартак» 26 матчей в чемпионате (1383 минуты) и отдал пять ассистов. Красноречивое сравнение, да? Потом истёк контракт (Зелимхан утверждает, что клуб не захотел его продлевать), и случился переход в «Зенит».

А в Санкт-Петербурге Бакаев начал с нуля. Вместо места в старте, как в «Спартаке», Зелимхан столкнулся с жёсткой конкуренцией с легионерами. Шансов вытеснить из состава Малкома не было бы у большинства футболистов. Теперь 26-летний вингер выходит на замену в концовке матчей: у него набежало 15 встреч, но в 14 из них он появлялся со скамейки и суммарно на данный момент не отыграл и четырёх полных матчей. Если летом конкуренция не снизится, придётся задуматься о смене команды, чтобы не тратить лучшие годы карьеры на запас.

Данил Круговой («Зенит»)

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 314 минут. 314 минут.

Примерно та же ситуация, что и у Бакаева, но с другой предысторией. Круговой начинал в «Зените», уходил в «Уфу», возвращался и снова уезжал в аренду. С 2020-го Данил окончательно прописался в Санкт-Петербурге и дождался звёздного часа. В прошлом сезоне левый защитник ворвался в стартовый состав, отыграл в РПЛ 26 матчей (1279 минут) и оформил 2+3 по гол+пас. Многие (в том числе мы) называли Кругового лучшим в России на своей позиции.

А в этом сезоне всё пошло не по плану. Дуглас Сантос вернулся на левый фланг, и Круговой резко перестал быть основным. 12 матчей в РПЛ, в 10 из которых Данил выходил на замену, а по минутам он на одном уровне с Бакаевым. Круговому 24 года — пора играть чаще.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Дмитрий Чистяков Фото: РИА Новости

Статистика в РПЛ: 231 минута. 231 минута.

Да, снова «Зенит», но что поделать, если у команды такой глубокий состав! Чистяков в прошлом сезоне: 27 матчей (2019 минут) в РПЛ. В нынешнем: шесть встреч (231 минута). В первой части чемпионата Дмитрий сидел под Деяном Ловреном, теперь — под Ренаном. И нет ощущения, что в ближайшее время что-то изменится.

Дополнительно положение Чистякова портит ноябрьская история. Тогда Дмитрий вышел в основе впервые с 1-го тура и провалил игру с «Ахматом». Закончилось всё заменой и первым поражением «Зенита» в сезоне, а потом Чистяков стал крайним. Гендиректор клуба Александр Медведев связал слабый перформанс футболиста со слухами о его переходе в «Ахмат», после чего Дмитрия даже вывели из состава. Но в итоге историю удалось замять, и зимой 29-летний центральный защитник никуда не ушёл. Может, всё-таки стоило?

Матео Кассьерра («Зенит»)

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 876 минут, ни одного гола и четыре ассиста. 876 минут, ни одного гола и четыре ассиста.

Последний представитель «Зенита» в этом списке. У Кассьерры произошло загадочное перевоплощение. В прошлом сезоне центральный нападающий настрелял за «Сочи» 14 голов в 22 матчах и стал вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата. Летом Матео пошёл на повышение и присоединился к «Зениту». За окном конец марта, а у колумбийца ни одного мяча в 17 встречах РПЛ. Как такое возможно?

В отличие от предыдущих примеров, Кассьерра пользуется доверием Сергея Семака и довольно часто появляется на поле. Но если в ближайшее время результативность 25-летнего игрока не вырастет, летом наверняка встанет вопрос о его будущем. Возможно, в другой команде Кассьерра вновь стал бы топ-бомбардиром.

Игорь Лещук («Динамо»)

Игорь Лещук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 180 минут, два пропущенных гола. 180 минут, два пропущенных гола.

Здесь всё просто: Лещук — второй вратарь «Динамо», потому что в основе выходит капитан команды Антон Шунин. Игорю для практики отвели Кубок России (восемь матчей, девять пропущенных мячей), но насколько это распределение полезно для его карьеры? В плане надёжности Лещук вряд ли уступает Шунину, однако в 27 лет он вынужден сидеть в запасе в главном турнире сезона. В РПЛ полно команд, где у Игоря были бы все шансы стать первым номером. Так почему бы не попробовать?

Егор Сорокин («Краснодар»)

Егор Сорокин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 545 минут. 545 минут.

За несколько сезонов Сорокин превратился в одного из самых перспективных центральных защитников России в 27-летнего футболиста, который осел в запасе «Краснодара», плетущегося в середине таблицы. Ещё в прошлом розыгрыше РПЛ Егор был основным и отыграл 26 матчей (2045 минут), а сейчас вынужден смотреть со скамейки на игру вернувшегося в команду Хуниора Алонсо. Семь встреч, и все до зимней паузы. Если Сорокину и перезапускать карьеру, то сейчас.

Илья Кутепов («Торпедо»)

Илья Кутепов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 582 минуты. 582 минуты.

Кутепова, разумеется, никто не собирается держать в запасе. Здесь ситуация в другом: Илья в этом сезоне пропустил больше трёх месяцев из-за травм. На данный момент у него восемь матчей в чемпионате (шесть отыграл полностью), четыре жёлтые и одна красная карточка.

Даже с учётом травматичности уровень Кутепова позволяет ему выступать в РПЛ. И он это уже доказывал — например, в сенсационно выигранном матче с ЦСКА в сентябре. Но его команда находится в безнадёжном положении: «Торпедо» плетётся на последнем месте с восемью очками и, если не случится чудо, в скором времени отправится в Первую лигу. 29-летнему Кутепову туда ещё рано.

Резиуан Мирзов («Химки»)

Резиуан Мирзов Фото: РИА Новости

Статистика в РПЛ: 1018 минут, два гола. 1018 минут, два гола.

Та же история, что и у Кутепова. Мирзов не закрепился в «Спартаке», но тянуть уровень РПЛ по-прежнему более чем способен. У «Химок» ситуация не такая безнадёжная, как у «Торпедо», однако спастись будет невероятно сложно. В команде, где бушует Спартак Гогниев, происходят драки, состав зимой обновился до неузнаваемости. Остаться в РПЛ при таких условиях — это не просто чудо, а подвиг. И, скорее всего, его не случится. Мирзову в Первой лиге делать нечего — значит, придётся уходить из «Химок».

Егор Ушаков (ЦСКА)

Егор Ушаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в РПЛ: 130 минут. 130 минут.

20-летний вингер ворвался в основу ЦСКА в конце прошлого сезона, успел отыграть семь матчей (264 минуты) в чемпионате и даже забил гол. А перед началом нынешнего розыгрыша Ушаков получил мышечную травму и пропустил полтора месяца. С тех пор Егор никак не вернёт себе прежний статус. Владимир Федотов доверился Ушакову в четырёх встречах РПЛ, но лишь в одной из них игрок вышел с первых минут. А запомнился Егор больше тем, что, появившись в концовке октябрьской встречи с «Локомотивом», умудрился получить две жёлтые карточки и досрочно уйти отдыхать.

Преимущество Ушакова заключается в том, что он по-прежнему молод, поэтому можно перезапуститься, оставшись на контракте с ЦСКА. Напрашивается вариант с арендой.