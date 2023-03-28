Белоруков: раньше было 40 человек в Европе, теперь осталось двое. Вот весь наш футбол

Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург) Дмитрий Белоруков высказался о ситуации с российским футболом, находящимся в отстранении от международных турниров.

«Надеюсь, мы вернёмся в Европу. Но нужно понимать, что сейчас мы многое теряем. И возвращаться придётся с большим трудом. Важный показатель – присутствие российских футболистов в Европе. Раньше там было 40 человек. Прошло 20 лет – осталось двое. Вот и весь наш футбол. Хотя в РФС всё растёт. От безысходности можно и в Азию пойти. Но и там, думаю, мы никому не нужны. Я пока света не вижу. Наш футбол становится хуже. И деградирует. Где свет?» – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»: