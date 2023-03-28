Белоруков: раньше было 40 человек в Европе, теперь осталось двое. Вот весь наш футбол
Поделиться
Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург) Дмитрий Белоруков высказался о ситуации с российским футболом, находящимся в отстранении от международных турниров.
«Надеюсь, мы вернёмся в Европу. Но нужно понимать, что сейчас мы многое теряем. И возвращаться придётся с большим трудом. Важный показатель – присутствие российских футболистов в Европе. Раньше там было 40 человек. Прошло 20 лет – осталось двое. Вот и весь наш футбол. Хотя в РФС всё растёт. От безысходности можно и в Азию пойти. Но и там, думаю, мы никому не нужны. Я пока света не вижу. Наш футбол становится хуже. И деградирует. Где свет?» – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 28 марта 2023
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
15:05
-
14:55
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:30
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:43
Партнерский контент