Белоруков: за деньги, которые мне должны «Амкар» и «Анжи», можно купить несколько квартир

Бывший защитник «Амкара» и «Анжи» Дмитрий Белоруков признался, что два его бывших клуба по-прежнему не рассчитались с ним по долгам.
«За деньги, которые остались должны «Амкар» и «Анжи», можно купить несколько нормальных квартир в Петербурге точно. Небольшую сумму отдал УЕФА. По «Анжи» документы отправили. Но не знаю, как сейчас.
Я не жалею, что не заработал очень много. Доиграл до 35 на уровне РПЛ. Считаю, это хороший результат. Да, могло всё сложиться иначе. Но я играл в хорошем коллективе, на меньших деньгах, но с лучшими эмоциями.
Заработал ли я до конца жизни? Если очень скромно жить разве что. У нас не было денег на дорогие машины, квартиры. Но я построил дом в Перми – возможно, это самая большая трата», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:
- 28 марта 2023
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