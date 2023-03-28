Рэмси: Артета сделал с «Арсеналом» что-то абсолютно невероятное
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, выступающий сейчас за французскую «Ниццу», поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете, заявив, что испанский специалист проделал невероятную работу с лондонцами.
«Вы видите, что его лидерские качества и поведение являются непревзойдёнными. Определенно, по нему было понятно, что однажды он станет тренером. Это было видно по тому, как он думал и читал игру. Абсолютно невероятно, что он сделал с «Арсеналом», как и то, чего они достигли сейчас», — приводит слова Рэмси Evening Standard.
«Арсенал» в текущем сезоне лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав после 28 сыгранных матчей 69 очков.
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