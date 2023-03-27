Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на победу в текущем сезоне АПЛ

Экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси считает, что лондонский клуб выиграет АПЛ в этом сезоне.
«В этот момент сезона важно каждое очко. У «Арсенала» было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это. Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего.
Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» всё же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», – приводит слова ван Перси Sky Sports.
После 28 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков. «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, отстаёт от лондонцев на 8 очков.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»:
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