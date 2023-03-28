«Гвардиола поменял раз схему и проиграл финал ЛЧ». Слуцкий — о несменяемости стиля сборной

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий не видит проблемы в том, что сборная России при Валерии Карпине играет под одну схему.
«Почему при Карпине сборная России играет по одной и той же схеме? Хосеп Гвардиола, на моей памяти, поменял схему один раз и проиграл в финале Лиги чемпионов. Не помню, чтобы менял схему Юрген Клопп. Не вижу в этом никакой проблемы. Есть разные типы тренеров: кто-то постоянно меняет схемы, зеркалит соперника, отталкивается от него, есть миксовый вариант, а есть специалисты, которые нарабатывают свои игровые модели внутри одной схемы.
Сам игрок меняет схему. Когда на правом фланге играют Обляков и Зиньковский, условно, это не одно и то же. И там и там 4-3-3, но игрок полностью меняет структуру», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 28 марта 2023
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