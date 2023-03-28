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Дмитрий Кузнецов: в России необходимо искать и растить таких же пацанов, как Сергей Пиняев

Дмитрий Кузнецов: в России необходимо искать и растить таких же пацанов, как Сергей Пиняев
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что в российском футболе нужно искать и растить таких игроков, как Сергей Пиняев. По мнению Кузнецова, Пиняев любит футбол и отдаётся этому виду спорта, поэтому и прогрессирует.

«Если Пиняева вызывают в сборную, то на него уже делают ставку. В России необходимо искать и растить таких же пацанов, которые любят футбол, отдаются ему и прогрессируют», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу. Он отметился забитым мячом в товарищеском матче с Ираком (2:0) в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня).

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