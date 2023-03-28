Динияр Билялетдинов: рекомендую не перехваливать Пиняева. Русский Месси в итоге пропал

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов порекомендовал не перехваливать молодого нападающего Сергея Пиняева после удачных выступлений за национальную команду на мартовском учебно-тренировочном сборе.

«Пиняев — хороший футболист с отличными данными. Надо смотреть, как он будет проявлять себя в дальнейшем. А сейчас рекомендую всем не перехваливать его. Русский Месси у нас пропал в итоге», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу. Он отметился забитым мячом в товарищеском матче с Ираком (2:0) в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня).