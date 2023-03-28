Колосков: боюсь говорить комплименты Пиняеву. Но есть задатки игрока высокого класса
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нападающем сборной России и «Локомотива» Сергее Пиняеве.
«Боюсь говорить комплименты 18-летнему парню. У нас есть примеры футболистов, которые два года назад играли так, как Пиняев. Говорили, что они звёздочки, — сегодня мы их не видим.
Против Ирака Пиняев сыграл очень эффектно и эффективно — это факт. Поучаствовал в обоих забитых голах. Сыграл он хорошо. Скажу с осторожностью — у него есть задатки футболиста высокого класса. Всё зависит от него самого, обстоятельств и тренеров», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
18-летний Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в составе сборной России. Он побил рекорд Дмитрия Сычёва.
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